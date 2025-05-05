Cinéma Le Routard Mur-de-Barrez
Cinéma Le Routard Mur-de-Barrez vendredi 3 juillet 2026.
Mur-de-Barrez
Cinéma On va où Papy
1, rue de la Parro Mur-de-Barrez Aveyron
Tarif : – – EUR
30
Tarif de base plein tarif
Abonnement 10 séances enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-03
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
On va où papy? Une randonnée, deux générations et les paysages du Cantal… Le film 100% cantalou !
La comédie dramatique de Michel Guignard entièrement tournée dans le Cantal REVIENT à Mur de Barrez
lieux de tournage:
– Albepierre
– Mauriac,
– Omps
– Boisset
– Saint Étienne Cantales
– Roumégoux
Avec des acteurs du sud Cantal!!!!
Au cœur de l’Auvergne au pied des monts du Cantal. Un enfant balloté, sans parent, Jules, est placé temporairement chez Hippolyte le grand-père qu’il ne connaît pas. Le vieil homme devra composer avec ce petit fils qui s’impose à lui…
Bande annonce: https://www.youtube.com/watch?v=LKuKXIGU6kI
Réservation possible par SMS au 06 35 13 15 82 30 .
1, rue de la Parro Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie
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English :
Where are we going, Grandpa? A hike, two generations and the Cantal countryside… The 100% Cantalien film!
L’événement Cinéma On va où Papy Mur-de-Barrez a été mis à jour le 2026-06-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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