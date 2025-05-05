Cinéma Le Routard Mur-de-Barrez

Mur-de-Barrez

Cinéma On va où Papy

1, rue de la Parro Mur-de-Barrez Aveyron

Tarif : – – EUR

30

Tarif de base plein tarif

Abonnement 10 séances enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-03

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

On va où papy? Une randonnée, deux générations et les paysages du Cantal… Le film 100% cantalou !

La comédie dramatique de Michel Guignard entièrement tournée dans le Cantal REVIENT à Mur de Barrez

lieux de tournage:

– Albepierre

– Mauriac,

– Omps

– Boisset

– Saint Étienne Cantales

– Roumégoux

Avec des acteurs du sud Cantal!!!!

Au cœur de l’Auvergne au pied des monts du Cantal. Un enfant balloté, sans parent, Jules, est placé temporairement chez Hippolyte le grand-père qu’il ne connaît pas. Le vieil homme devra composer avec ce petit fils qui s’impose à lui…

Bande annonce: https://www.youtube.com/watch?v=LKuKXIGU6kI

Réservation possible par SMS au 06 35 13 15 82 30 .

1, rue de la Parro Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie

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English :

Where are we going, Grandpa? A hike, two generations and the Cantal countryside… The 100% Cantalien film!

L’événement Cinéma On va où Papy Mur-de-Barrez a été mis à jour le 2026-06-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)