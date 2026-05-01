Mutzig

Cinéma Elfie et les super elfinks

39 rue du Château Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-05-27 16:00:00

fin : 2026-05-27 18:00:00

Date(s) :

2026-05-27

Il existe tout près de nous un monde secret où vit Elfie, une petite Elfkin qui rêve d’aventures. Quand elle rencontre Bo et sa famille un brin casse-cou, une mission très spéciale les attend aider Mira, une petite fille humaine qui rêve d’avoir un animal de compagnie. Chat câlin ? Chien rigolo ? Ou peut-être… tous les animaux du quartier ? Les deux amis vont vite comprendre que les plus petits peuvent accomplir de grandes choses, surtout quand ils agissent avec le cœur ! .

39 rue du Château Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 40 97 20

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English :

L’événement Cinéma Elfie et les super elfinks Mutzig a été mis à jour le 2026-05-20 par Espace Rohan de Mutzig