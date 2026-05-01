Cinéma Elfie et les super elfinks Mutzig
Cinéma Elfie et les super elfinks Mutzig mercredi 27 mai 2026.
Mutzig
Cinéma Elfie et les super elfinks
39 rue du Château Mutzig Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-05-27 16:00:00
fin : 2026-05-27 18:00:00
Date(s) :
2026-05-27
Il existe tout près de nous un monde secret où vit Elfie, une petite Elfkin qui rêve d’aventures. Quand elle rencontre Bo et sa famille un brin casse-cou, une mission très spéciale les attend aider Mira, une petite fille humaine qui rêve d’avoir un animal de compagnie. Chat câlin ? Chien rigolo ? Ou peut-être… tous les animaux du quartier ? Les deux amis vont vite comprendre que les plus petits peuvent accomplir de grandes choses, surtout quand ils agissent avec le cœur ! .
39 rue du Château Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 40 97 20
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English :
L’événement Cinéma Elfie et les super elfinks Mutzig a été mis à jour le 2026-05-20 par Espace Rohan de Mutzig
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