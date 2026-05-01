Cinéma Sukkwand island (en VOST) Mutzig
Cinéma Sukkwand island (en VOST) Mutzig mercredi 27 mai 2026.
Mutzig
Cinéma Sukkwand island (en VOST)
39 rue du Château Mutzig Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-05-27 20:00:00
fin : 2026-05-27 22:00:00
Date(s) :
2026-05-27
Tom emmène son fils de treize ans vivre une année sur une île isolée dans le Grand Nord. Ce retour à la vie sauvage au cœur d’une nature majestueuse leur permet de se retrouver. Mais les conditions extrêmes et l’isolement mettent leur relation à l’épreuve.
D’après le roman de David Vann, SUKKWAN ISLAND. .
39 rue du Château Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 40 97 20
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English :
L’événement Cinéma Sukkwand island (en VOST) Mutzig a été mis à jour le 2026-05-20 par Espace Rohan de Mutzig
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