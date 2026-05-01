Mutzig

Cinéma Sukkwand island (en VOST)

39 rue du Château Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-05-27 20:00:00

fin : 2026-05-27 22:00:00

Date(s) :

2026-05-27

Tom emmène son fils de treize ans vivre une année sur une île isolée dans le Grand Nord. Ce retour à la vie sauvage au cœur d’une nature majestueuse leur permet de se retrouver. Mais les conditions extrêmes et l’isolement mettent leur relation à l’épreuve.

D’après le roman de David Vann, SUKKWAN ISLAND. .

39 rue du Château Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 40 97 20

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English :

L’événement Cinéma Sukkwand island (en VOST) Mutzig a été mis à jour le 2026-05-20 par Espace Rohan de Mutzig