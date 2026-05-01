Double braderie du Secours Populaire Mutzig
Double braderie du Secours Populaire Mutzig jeudi 28 mai 2026.
Mutzig
Double braderie du Secours Populaire
8 Mutzig Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-05-28 14:00:00
fin : 2026-05-28 17:00:00
Date(s) :
2026-05-28
Le Secours Populaire antenne de Mutzig vous invite pour une double braderie le jeudi 28 mai, de 14 h à 17 h.
– Braderie vêtements et jouets enfants
– Braderie femmes spéciale fête des mères
N’oubliez pas vos sacs ! .
8 Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 36 28 91 mutzig@spf67.org
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English :
L’événement Double braderie du Secours Populaire Mutzig a été mis à jour le 2026-05-21 par Ville de Mutzig
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