Mutzig

Double braderie du Secours Populaire

8 Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-28 14:00:00

fin : 2026-05-28 17:00:00

Date(s) :

2026-05-28

Le Secours Populaire antenne de Mutzig vous invite pour une double braderie le jeudi 28 mai, de 14 h à 17 h.

– Braderie vêtements et jouets enfants

– Braderie femmes spéciale fête des mères

N’oubliez pas vos sacs ! .

8 Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 36 28 91 mutzig@spf67.org

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English :

L’événement Double braderie du Secours Populaire Mutzig a été mis à jour le 2026-05-21 par Ville de Mutzig