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Double braderie du Secours Populaire Mutzig

Double braderie du Secours Populaire Mutzig jeudi 28 mai 2026.

Adresse : 8

Ville : 67190 Mutzig

Département : Bas-Rhin

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Mutzig

Double braderie du Secours Populaire

8 Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-05-28 14:00:00
fin : 2026-05-28 17:00:00

Date(s) :
2026-05-28

Le Secours Populaire antenne de Mutzig vous invite pour une double braderie le jeudi 28 mai, de 14 h à 17 h. 

 

– Braderie vêtements et jouets enfants

– Braderie femmes spéciale fête des mères

 

N’oubliez pas vos sacs !   .

8 Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 36 28 91  mutzig@spf67.org

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English :

L’événement Double braderie du Secours Populaire Mutzig a été mis à jour le 2026-05-21 par Ville de Mutzig

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