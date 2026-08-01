Cinéma en plein air Animal Totem Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou

Informations pratiques

Doué-en-Anjou

Cinéma en plein air Animal Totem

Doué-la-Fontaine 103 rue de cholet Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

De l’aéroport de Beauvais à La Défense, accompagné de sa valise à roulettes, Darius traverse à pied campagnes et banlieues pour mener à bien, et sans empreinte carbone, une mystérieuse mission.

Familles rurales 49 vous donne rendez-vous au coeur de l’amphithéâtre des vautours pour une soirée cinéma, avec la projection du film Animal Totem en présence du réalisateur Benoit Delépine ainsi que de l’acteur Samir Guesmi.

Les bénéfices de cette soirée seront reversés au profit des actions de protection de la nature.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 21 août 2026 à partir de 20h45.

Horaire début séance à 21h30. .

Doué-la-Fontaine 103 rue de cholet Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 06 41 fla_doue@tutamail.com

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English :

From Beauvais Airport to La Défense, accompanied by his suitcase on wheels, Darius makes his way on foot through the countryside and suburbs to carry out a mysterious mission—all without leaving a carbon footprint.

L’événement Cinéma en plein air Animal Totem Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-05 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME