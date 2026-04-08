Atelier gravure en famille Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou

Doué-en-Anjou

Atelier gravure en famille

Doué-la-Fontaine 7 rue d’Anjou Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 17.5 – 17.5 – 17.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 10:00:00

fin : 2026-08-25 12:45:00

Date(s) :

2026-08-18

Après une immersion dans la scénographie, Aurélie l’animatrice, vous propose un atelier gravure sur tuffeau.

Les enfants doivent systématiquement être accompagnés d’un adulte. Chaque personne inscrite aura son propre bloc de tuffeau. Les tee-shirts de protection seront fournis sur place.

PRECISIONS HORAIRES

Du 18/08 au 25/08/2026 le mardi de 10h à 12h45. .

Doué-la-Fontaine 7 rue d’Anjou Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 71 29

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English :

After immersing yourself in the scenography, Aurélie, the workshop leader, offers a tufa engraving workshop.

L’événement Atelier gravure en famille Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-08 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME