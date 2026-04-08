Atelier gravure en famille Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou
Atelier gravure en famille Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou mardi 18 août 2026.
Doué-en-Anjou
Atelier gravure en famille
Doué-la-Fontaine 7 rue d’Anjou Doué-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 17.5 – 17.5 – 17.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 10:00:00
fin : 2026-08-25 12:45:00
Date(s) :
2026-08-18
Après une immersion dans la scénographie, Aurélie l’animatrice, vous propose un atelier gravure sur tuffeau.
Les enfants doivent systématiquement être accompagnés d’un adulte. Chaque personne inscrite aura son propre bloc de tuffeau. Les tee-shirts de protection seront fournis sur place.
PRECISIONS HORAIRES
Du 18/08 au 25/08/2026 le mardi de 10h à 12h45. .
Doué-la-Fontaine 7 rue d’Anjou Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 71 29
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English :
After immersing yourself in the scenography, Aurélie, the workshop leader, offers a tufa engraving workshop.
L’événement Atelier gravure en famille Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-08 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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