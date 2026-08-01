Marché nocturne de Doué-la-Fontaine Place Jean Begault Doué-en-Anjou

Informations pratiques

Doué-en-Anjou

Marché nocturne de Doué-la-Fontaine

Place Jean Begault Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 19:00:00

fin : 2026-08-25 23:00:00

Date(s) :

2026-08-25

Venez profiter d’une soirée estivale conviviale à la découverte de plus de 50 exposants.

Artisans, producteurs et créateurs vous proposeront leurs savoir-faire et leurs spécialités dans une ambiance chaleureuse.

La soirée sera animée par le groupe Pompas et Solo, qui vous fera voyager entre swing, rock et musette.

Une offre de restauration sur place permettra également de prolonger la soirée en famille ou entre amis.

PRECISIONS HORAIRES

Mardi 25 août 2026 de 19h à 23h. .

Place Jean Begault Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 11 83

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English :

Come enjoy a fun summer evening and discover more than 50 exhibitors.

L’événement Marché nocturne de Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-07-29 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME