Voyage sonore insolite Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou

Informations pratiques

Doué-en-Anjou

Voyage sonore insolite

Doué-la-Fontaine 1 rue de la Croix Mordret Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 17:30:00

fin : 2026-08-07 19:30:00

Date(s) :

2026-08-07

Visitez Troglodytes&Sarcophages avec un guide. Puis plongez dans un moment de détente pour un voyage sonore méditatif et serein avec Terra Sana, dans un espace coupé du monde (mais sous le ciel).

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Doué-la-Fontaine 1 rue de la Croix Mordret Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 41 93 52 15 troglo-sarcophages@orange.fr

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English :

Visit Troglodytes&Sarcophages with a guide. Then take a moment to relax and enjoy a meditative, serene sound journey with Terra Sana in a space cut off from the world (but under the open sky).

L’événement Voyage sonore insolite Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-07-14 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME