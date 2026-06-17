Les Tablées Douessines Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou

Doué-en-Anjou

Les Tablées Douessines

Doué-la-Fontaine Chemin du Lavoir Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 19:30:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Après une première édition qui a rencontré un franc succès, l’association Les Barriques Douessines est ravie de reconduire l’aventure des Tablées douessines.

Cette soirée, festive de style guinguette sera animée par Suspens Orchestra, orchestre de variété de Bretagne. Autour d’un repas, vous pourrez déguster les appellations des vignerons partenaires des communes de Doué-en-Anjou.

Dégustation, repas et danse dans la bonne humeur pour une soirée inoubliable !

Une seule règle pour les convives sourire et joie de vivre…

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 21 août 2026 à partir de 19h30. .

Doué-la-Fontaine Chemin du Lavoir Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire lbd49.reservation@gmail.com

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English :

Following the resounding success of the first edition, the association Les Barriques Douessines is delighted to continue the Tablées douessines adventure.

L’événement Les Tablées Douessines Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-06-17 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME