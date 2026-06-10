Tout feu tout flamme Forges Doué-en-Anjou

Doué-en-Anjou

Tout feu tout flamme

Forges 23 place de l’église Saint-Laurent Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 09:00:00

fin : 2026-09-06 19:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Le comité des fêtes de Forges organise la 21ème édition de Tout feu tout flamme.

Au programme

– Randonnée pédestre 9km inscriptions de 9h à 10h30.

– À partir de 10h, démonstrations d’artisans d’art (souffleur de verre, Maréchal ferrant, poterie, vannerie).

– Animations (magie, chant, danse…).

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 6 septembre 2026 de 9h à 19h. .

Forges 23 place de l’église Saint-Laurent Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire comitefetesforges@gmail.com

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English :

The Comité des fêtes de Forges organizes the 21st edition of Tout feu tout flamme.

L’événement Tout feu tout flamme Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-06-10 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME