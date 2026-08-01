Cinéma en plein air au camping des Pâtis Nazelles-Négron
jeudi 27 août 2026 · Nazelles-Négron
Informations pratiques
Nazelles-Négron
Cinéma en plein air au camping des Pâtis
Rue Camille Breton Nazelles-Négron Indre-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 21:00:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
Cinéma en plein air le jeudi 27 août 2026 à 21h au camping des Pâtis
Séance gratuite et ouverte à tous, fidèle à l’esprit nature du camping le film projeté sera Antoinette dans les Cévennes de Caroline Vignal
Pensez au plaid et au transat
Cinéma en plein air le jeudi 27 août 2026 à 21h au camping des Pâtis
Séance gratuite et ouverte à tous, fidèle à l’esprit nature du camping le film projeté sera Antoinette dans les Cévennes de Caroline Vignal
Pensez au plaid et au transat 0 .
Rue Camille Breton Nazelles-Négron 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 98 10 29 71
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English :
Open-air cinema on July 25, 2024 at 10pm at the Pâtis campsite
Free screening open to all, in keeping with the campsite?s natural spirit: the film shown will be Roman Droux?s L?Ours en moi
L’événement Cinéma en plein air au camping des Pâtis Nazelles-Négron a été mis à jour le 2026-07-30 par OFFICE AMBOISE