Informations pratiques

Nazelles-Négron

Cinéma en plein air au camping des Pâtis

Rue Camille Breton Nazelles-Négron Indre-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 21:00:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Cinéma en plein air le jeudi 27 août 2026 à 21h au camping des Pâtis

Séance gratuite et ouverte à tous, fidèle à l’esprit nature du camping le film projeté sera Antoinette dans les Cévennes de Caroline Vignal

Pensez au plaid et au transat

Cinéma en plein air le jeudi 27 août 2026 à 21h au camping des Pâtis

Séance gratuite et ouverte à tous, fidèle à l’esprit nature du camping le film projeté sera Antoinette dans les Cévennes de Caroline Vignal

Pensez au plaid et au transat 0 .

Rue Camille Breton Nazelles-Négron 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 98 10 29 71

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English :

Open-air cinema on July 25, 2024 at 10pm at the Pâtis campsite

Free screening open to all, in keeping with the campsite?s natural spirit: the film shown will be Roman Droux?s L?Ours en moi

L’événement Cinéma en plein air au camping des Pâtis Nazelles-Négron a été mis à jour le 2026-07-30 par OFFICE AMBOISE