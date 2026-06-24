Aniane

CINÉMA EN PLEIN AIR AU CHÂTEAU CAPION

Aniane Hérault

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

À la tombée de la nuit, installez-vous dans le cadre enchanteur du Château Capion pour la projection en plein air du film Le Sens de la fête.

Mercredi 22 juillet à la tombée de la nuit, installez-vous dans le cadre enchanteur du domaine pour la projection en plein air du film Le Sens de la fête, une comédie irrésistible portée par des personnages hauts en couleur et des situations aussi drôles qu’inattendues.

Entrée 18 € par Adultes tarif réduit pour enfants

Comprenant une consommation parmi une sélection de vins du domaine, ou boisson sans alcool.

Pour accompagner votre soirée

Vous pourrez précommander une planche apéritive charcuterie et fromages, idéale à partager entre amis ou en famille.

Sur place, retrouvez également

• Pop-corn

• Chips

• Sélection de vins du domaine

• Boissons fraîches

✨ Venez profiter d’une parenthèse estivale sous les étoiles, dans l’atmosphère élégante et chaleureuse du Château Capion. Une belle occasion de découvrir ou redécouvrir ce film culte tout en savourant les produits du domaine dans un cadre exceptionnel. .

Aniane 34150 Hérault Occitanie

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English : CINÉMA EN PLEIN AIR AU CHÂTEAU CAPION

%C0 As night falls, settle in at the enchanting Château Capion for an outdoor screening of the film *Le Sens de la fête*.

L’événement CINÉMA EN PLEIN AIR AU CHÂTEAU CAPION Aniane a été mis à jour le 2026-06-24 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT