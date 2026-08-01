Cinéma en plein air Compostelle Grand Vabre Conques-en-Rouergue
mercredi 12 août 2026 · Grand Vabre
Informations pratiques
Conques-en-Rouergue
Cinéma en plein air Compostelle
Grand Vabre Ancien terrain de tennis
Tarif : – – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-12
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
De Yann Samuell
Avec Alexandra Lamy, Julien Le Berre, Mélanie Doutey
Comédie, Drame, France, 2026, 1h45
Fred et Adam, un adolescent en rupture, ne se connaissent pas. Pourtant, grâce à une association, ils entreprennent ensemble le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle cherche à apaiser son passé, il tente de canaliser sa colère et son sentiment d’abandon. Au fil des kilomètres, entre affrontements et instants suspendus, un lien fragile se tisse. Face aux épreuves du chemin, chacun découvre en lui une force insoupçonnée.
Repli à la salle des fêtes en cas d’intempéries ! 8 .
Grand Vabre Ancien terrain de tennis Conques-en-Rouergue 12320
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Cinéma en plein air Compostelle Conques-en-Rouergue a été mis à jour le 2026-07-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Conques-en-Rouergue
- Conférence La vie passionnément Bertrand DELANOË Auditorium du Centre Européen Conques-en-Rouergue 5 août 2026
- Concert Les Musicales LIGHT! Centre européen Conques-en-Rouergue 7 août 2026
- Concert Les Musicales Mémoires des Mers Ensemble Samanûr Centre européen Conques-en-Rouergue 8 août 2026
- Concert Les Musicales Concertos Baroques Orchestre Les Passions Centre européen Conques-en-Rouergue 9 août 2026
- Festival de musique F. Poulenc Musique de chambre Centre européen Conques-en-Rouergue 12 août 2026