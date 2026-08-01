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Cinéma en plein air Compostelle Grand Vabre Conques-en-Rouergue

mercredi 12 août 2026 · Grand Vabre

Cinéma en plein air Compostelle Grand Vabre Conques-en-Rouergue

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Lieu
Grand Vabre
Adresse
Ancien terrain de tennis
Ville
12320
Tarif
8 Tarif de base plein tarif

Conques-en-Rouergue

Cinéma en plein air Compostelle

Grand Vabre Ancien terrain de tennis

Tarif : – – EUR
8
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-12
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

De Yann Samuell
Avec Alexandra Lamy, Julien Le Berre, Mélanie Doutey
Comédie, Drame, France, 2026, 1h45
Fred et Adam, un adolescent en rupture, ne se connaissent pas. Pourtant, grâce à une association, ils entreprennent ensemble le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle cherche à apaiser son passé, il tente de canaliser sa colère et son sentiment d’abandon. Au fil des kilomètres, entre affrontements et instants suspendus, un lien fragile se tisse. Face aux épreuves du chemin, chacun découvre en lui une force insoupçonnée.

Repli à la salle des fêtes en cas d’intempéries ! 8  .

Grand Vabre Ancien terrain de tennis Conques-en-Rouergue 12320  

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English :

L’événement Cinéma en plein air Compostelle Conques-en-Rouergue a été mis à jour le 2026-07-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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