UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Écouché-les-Vallées

Cinéma en plein air Écouché Écouché-les-Vallées

vendredi 28 août 2026 · Écouché · Écouché-les-Vallées

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Lieu
Écouché
Adresse
Champ de foire
Ville
61150 Écouché-les-Vallées
Département
Orne
Tarif

Écouché-les-Vallées

Cinéma en plein air

Écouché Champ de foire Écouché-les-Vallées Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

La séance annuelle de cinéma en plein air à Écouché revient cet été sur le champ de foire pour une soirée conviviale et ouverte à tous. À la tombée de la nuit, petits et grands pourront profiter d’un film projeté en plein air dans une ambiance chaleureuse et estivale.   .

Écouché Champ de foire Écouché-les-Vallées 61150 Orne Normandie +33 2 33 35 10 86 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cinéma en plein air

L’événement Cinéma en plein air Écouché-les-Vallées a été mis à jour le 2026-06-24 par Terres d’Argentan Intercom

À voir aussi à Écouché-les-Vallées (Orne)