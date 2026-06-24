Cinéma en plein air Écouché Écouché-les-Vallées
vendredi 28 août 2026 · Écouché · Écouché-les-Vallées
Informations pratiques
Écouché-les-Vallées
Cinéma en plein air
Écouché Champ de foire Écouché-les-Vallées Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
La séance annuelle de cinéma en plein air à Écouché revient cet été sur le champ de foire pour une soirée conviviale et ouverte à tous. À la tombée de la nuit, petits et grands pourront profiter d’un film projeté en plein air dans une ambiance chaleureuse et estivale. .
Écouché Champ de foire Écouché-les-Vallées 61150 Orne Normandie +33 2 33 35 10 86
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English : Cinéma en plein air
L’événement Cinéma en plein air Écouché-les-Vallées a été mis à jour le 2026-06-24 par Terres d’Argentan Intercom
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