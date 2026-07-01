Cinéma en plein air : “Femmes au bord de la crise de nerfs”, Gare Saint Sauveur, Lille
mercredi 26 août 2026 · Gare Saint Sauveur · Lille
Informations pratiques
Cinéma en plein air : “Femmes au bord de la crise de nerfs” Mercredi 26 août, 21h15 Gare Saint Sauveur Nord
Entrée libre, réservation conseillée : contact@lillecinephile.fr
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-26T21:15:00+02:00 – 2026-08-26T22:45:00+02:00
Fin : 2026-08-26T21:15:00+02:00 – 2026-08-26T22:45:00+02:00
21H15
« FEMMES AU BORD DE LA CRISE DE NERFS » de Pedro Almodóvar avec Carmen Maura, Antonio Banderas, Julieta Serrano
ESPAGNE– 1988 – VOSTFR – 1h35
Actrice de doublage, Pepa vient de se faire plaquer par son amant et partenaire, Iván. Elle met le feu à son lit, pile des somnifères dans le gaspacho et… coup de sonnette : le propre fils d’Iván et sa fiancée, Marisa, viennent visiter l’appartement. Coup de sonnette : Candela, une amie, débarque, affolée — son dernier béguin, un terroriste, doit faire sauter un avion, justement celui que va prendre Iván avec sa nouvelle maîtresse. Coup de sonnette : Lucía, la femme d’Iván, surgit avec un revolver.
Un programme soutenu par la Ville de Lille et lille3000, dans le cadre de la Saison Méditerranée 2026.
Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ [{« type »: « email », « value »: « contact@lillecinephile.fr »}] Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs.
Pour clôturer l’été, Lille Cinéphile vous invite à la projection de “Femmes au bord de la crise de nerfs” de Pedro Almodóvar : une comédie culte, drôle et flamboyante, à savourer sous les étoiles…
© Lille Cinéphile
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