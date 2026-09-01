Informations pratiques

« On aurait dû aller en Grèce » comédie Durée 1h21.

Réalisée par Nicolas Benamou (2024) Avec Gérard Jugnot, Virginie Hocq, Claudia Bacos, …

Ne pouvant partir comme à leur habitude en Grèce pour leur unique semaine annuelle de vacances familiales, les Rousselot débarquent en Corse. Après un accident de la route sur l’Île de Beauté, des voisins viennent perturber leurs vacances. Règlements de compte familiaux, insulaires, et quiproquos en vue….

Présentation faite par ARTMELE en partenariat avec le Centre Social Maurice Noguès et avec le soutien de Paris-Habitat et de la Ville de Paris.

En cas d’intempéries, la projection se fera dans la salle du Centre Socioculturel Maurice Noguès.

Le Ciné Kino d’ARTMELE vous invite à la projection du film On aurait dû aller en Grèce en clôture d’une journée de fête Place Marthe Simard.

Le samedi 19 septembre 2026

de 21h30 à 00h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-20T00:30:00+02:00

fin : 2026-09-19T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T21:30:00+02:00_2026-09-19T00:00:00+02:00

Place Marthe Simard Place Marthe Simard 75014 PARIS

https://openagenda.com/fr/artmele



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