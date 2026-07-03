STAGE BIJOUX Atelier Couronne Paris

Informations pratiques

Cet atelier technique est aussi créatif car chacun va réaliser des bijoux selon ses propres envies.

Pendant deux jours, les participants réalisent différentes techniques : martelage, empreintes, reliefs afin de comprendre comment transformer la matière et rendre une simple plaque ou fil de métal en un bijou aux surfaces variées.

L’apprentissage se fait par étapes :

Découverte et expérimentation des textures,

Réalisation d’une planche d’essais,

Conception d’un bijou personnel,

Fabrication et finitions.

Chaque participant repart avec une pièce terminée (bague, pendentif ou boucles d’oreilles) ainsi qu’un ensemble d’essais techniques.

Cet atelier de bijouterie propose une exploration des techniques pour créer des textures sur le métal.

Du mardi 01 septembre 2026 au mercredi 02 septembre 2026 :

payant

Tarif : 240 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-01T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-03T01:59:59+02:00

Date(s) :

Atelier Couronne 66, rue des Couronnes 75020 Paris

https://www.paris-ateliers.org/ +33144618780 insciptions@paris-ateliers.org



Afficher la carte du lieu Atelier Couronne et trouvez le meilleur itinéraire

