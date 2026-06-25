Visite La Promenade Plantée, un chemin de fer devenu jardin sortie métro Bel-Air, face au 15 boulevard de Picpus Paris
Visite La Promenade Plantée, un chemin de fer devenu jardin sortie métro Bel-Air, face au 15 boulevard de Picpus Paris lundi 17 août 2026.
17 aout 10h00 La
Promenade Plantée, un chemin de fer devenu jardin
Dans les tunnels et les tranchées, puis sur le viaduc des Arts, le chemin de
fer est devenu jardin. Véritable corridor de biodiversité, la Promenade Plantée
facilite la circulation de la faune et de la flore sauvages parisiennes du bois
de Vincennes, réservoir avéré de biodiversité, jusqu’au cœur de la capitale.
Rendez-vous : sortie métro Bel-Air, face au n° 15
boulevard de Picpus
La Promenade Plantée, un chemin de fer devenu jardin
Le lundi 17 août 2026
de 10h00 à 11h30
gratuit sous condition Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-17T13:00:00+02:00
fin : 2026-08-17T14:30:00+02:00
Date(s) : 2026-08-17T10:00:00+02:00_2026-08-17T11:30:00+02:00
sortie métro Bel-Air, face au 15 boulevard de Picpus 15 boulevard de Picpus 75012 Paris
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