Échos d’Europe : Une traversée lyrique des âges Église Saint-Merry Paris

Informations pratiques

Maruska Le Moing

Diplômée de l’ESSEC, licenciée d’histoire de l’art et de psychologie, diplômée de l’École Normale de Musique de Paris, Maruska Le Moing s’est également formée à l’art dramatique à l’École Jacques Lecoq.

Maruska Le Moing a tenu le rôle-titre dans Pomme d’Api d’Offenbach et celui de la Comtesse dans Ta Bouche de M. Yvain. Elle participe à plusieurs productions de la compagnie Opéra Bastide. Elle interprète plusieurs œuvres de Mozart : elle est Donna Elvira dans Don Giovanni, Dorabella dans Cosi fan tutte et la Comtesse dans Le Nozze di Figaro (tournée 2025 – Shanghai et France).

Depuis 2018, Maruska Le Moing travaille à la frontière de différents genres artistiques. Elle est notamment soprano solo dans Le Rêve d’Erica, de la compagnie de cirque contemporain Bivouac. Avec la compagnie Vivre dans le feu, elle est chanteuse et comédienne pour les spectacle Sauvage(s) (en tournée depuis 2021) et Où ? (en tournée depuis 2024) et Arsène (création 2025). Avec la compagnie Steinleinchen, elle chante dans les spectacles musicaux Rencontres (en tournée depuis 2018), Youkali (spectacle lyrique jeune public, tournée Jeunesses Musicales de France 21/22 et 22/23) et Anatomie de la joie (tournée 2022-2026).

Depuis plusieurs années, elle mène un projet de développement de l’art lyrique en République Démocratique du Congo (projet soutenu en 2020 et 2021 par le Dr Mukwege – prix Nobel de la paix – et par l’AFD en 2024 et 2026)

Elle est également l’auteur de deux romans publiés chez Gallimard et achève en 2026 une adaptation pour le théâtre de Guerre et Paix (création au théâtre d’Auxerre en 2026).

https://www.maruskalemoing.com

Camille Belin

Passionnée de musique de chambre, Camille forme en 2017 le duo Neria avec la violoncelliste Natacha Colmez-Collard, duo qui a remporté le Premier Prix du 48ème Concours International Georges Cziffra en 2018. Après un premier album « Regards [1882] », sorti en 2020 sous le label Passavant Music, qui a obtenu quatre étoiles dans le magazine Classica, le second disque “Impressions romantiques”, paru en juin 2025 sous le label Présence Compositrices, a été salué par la critique.

Camille a rejoint en 2019 l’Ensemble Polygones, ensemble à géométrie variable proposant des concerts à thème mélangeant répertoire connu et répertoire oublié. En soliste, elle a joué avec l’Orchestre Philharmonique de Brasov, l’Orchestre des Jeunes d’île-de-France, l’Orchestre Euphony, l’Orchestre Musiques en Seine et l’Orchestre Opus 31.

Elle s’engage dans la musique contemporaine, et participe à l’enregistrement des Études de Fabien Touchard, paru sous le label Hortus en 2024.

Camille s’est produite dans des salles et des festivals tels que la salle Cortot (Paris), l’Opéra de Reims, la salle Philharmonique de Brasov (Roumanie), l’Auditorium Saint-Pierre des Cuisines (Toulouse), le festival Présences Compositrices, le festival des Musicales de Wesserling, le festival Rosa Bonheur, le festival Cziffra (Unieux), le Festival Quatuor à Cordes du Lubéron, le Musée de la Vie Romantique, le festival de musique de Richelieu, le festival Itinéraires (Marne), le Himara International Festival (Albanie)… Elle a également été invitée à jouer dans l’émission “Génération Jeunes Interprètes, Live” sur France Musique avec le Duo Neria.

Camille Belin s’est formée à Toulouse puis à l’École Normale de Musique de Paris dans la classe de Rena Shereshevskaya où elle a obtenu le Diplôme Supérieur de Concertiste.

www.camillebelin.com

De la mélancolie slave de Dvořák et Rachmaninov à la lumière italienne de Vivaldi et Puccini, en passant par l’élégance française de Debussy et la profondeur germanique de Bach et Mendelssohn, ce concert dessine une carte postale musicale de l’Europe. Entre airs d’opéra immortels et pièces piano intimes, laissez-vous porter par un voyage temporel où se croisent les voix de quatre siècles de passion, de nostalgie et de virtuosité.

Le dimanche 16 août 2026

de 16h00 à 18h00

gratuit

Entrée libre avec participation aux frais, merci de prévoir le passage de la quête.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-16T19:00:00+02:00

fin : 2026-08-16T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-16T16:00:00+02:00_2026-08-16T18:00:00+02:00

Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin 75004 Paris

https://www.paroissesaintmerry.fr/post/dimanche-16-aout-2026-%C3%A9chos-d-europe-une-travers%C3%A9e-lyrique-des-%C3%A2ges +33142719393 concerts@saintmerry.org https://www.facebook.com/events/1483690950228732?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22calendar_tab_event%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D https://www.facebook.com/events/1483690950228732?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22calendar_tab_event%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D



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