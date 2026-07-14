Harpe & Chants Traditionnels Celtiques Église Notre Dame du Travail Paris
dimanche 16 août 2026 · Église Notre Dame du Travail · Paris
Informations pratiques
Yvon Le Quellec : harpeur-chanteur ayant ses racines dans les côtes d’Armor. Il est l’un des plus éclectiques concertistes en harpe celtique et chant et joue même de la flûte irlandaise lors de ses concerts durant lesquels il chante en quatre ou cinq langues dont le breton. Compositeur de nombreuses pièces pour harpe, ou duos harpe et violon ou flûte, violoncelle, trios ou quatuors, il a enregistré 13 cd, seul, en duo, quatuor, des contes pour enfants et un livre de ses contes est publié (éd Persée). Il est depuis novembre 2016 directeur artistique du festival «Les Automnales de la harpe» en Essonne et Yvelines.. . Invité par de nombreux festivals, dont, de nouveau en 2026, par les Rencontres internationales de la harpe celtique de Dinan.
Chante en cinq langues dont le breton. Invité chaque année par de nombreux festivals, dont les Rencontres internationales de la harpe celtique de Dinan.
Le dimanche 16 août 2026
de 16h00 à 17h00
payant
Don conseillé : 8 euros.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-16T19:00:00+02:00
fin : 2026-08-16T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-16T16:00:00+02:00_2026-08-16T17:00:00+02:00
Église Notre Dame du Travail 59, rue de Vercingétorix 75014 Paris
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