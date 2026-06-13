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Edouard Pennes & Julien Cattiaux, Django afternoon au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Edouard Pennes & Julien Cattiaux, Django afternoon au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Edouard Pennes & Julien Cattiaux, Django afternoon au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris dimanche 16 août 2026.

Lieu : 38Riv Jazz Club

Adresse : 38, rue de Rivoli

Ville : 75004 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 16 août 2026

Fin : dimanche 16 août 2026

Tarif : <p>Tarif en ligne : de 19 à 22 euros<br>Tarif sur place : de 22 à 25 euros.</p>

Retrouvez Édouard Pennes en duo pour un hommage intimiste à Django Reinhardt. À deux, ils recréent la magie du swing manouche, où chaque note raconte une histoire et chaque accord rend hommage au maître. Une rencontre musicale chaleureuse et inspirée, pour tous ceux qui aiment la virtuosité et l’émotion du jazz manouche.

Line-up : Edouard Pennes : guitare solo ; Julien Cattiaux : guitare rythmique

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Jazz manouche — Édouard Pennes, en duo, vous invite à un hommage intimiste à Django Reinhardt, où chaque note évoque la magie du swing et l’émotion du jazz.
Le dimanche 16 août 2026
de 17h00 à 18h00
Le dimanche 16 août 2026
de 15h00 à 16h00
payant

Tarif en ligne : de 19 à 22 euros
Tarif sur place : de 22 à 25 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-16T20:00:00+02:00
fin : 2026-08-16T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-16T15:00:00+02:00_2026-08-16T16:00:00+02:00;2026-08-16T17:00:00+02:00_2026-08-16T18:00:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli  75004 Paris
https://38riv.com/concerts/edouard-pennes-julien-cattiaux-0 contact@38riv.com


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