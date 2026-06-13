Edouard Pennes & Julien Cattiaux, Django afternoon au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Retrouvez Édouard Pennes en duo pour un hommage intimiste à Django Reinhardt. À deux, ils recréent la magie du swing manouche, où chaque note raconte une histoire et chaque accord rend hommage au maître. Une rencontre musicale chaleureuse et inspirée, pour tous ceux qui aiment la virtuosité et l’émotion du jazz manouche.

Line-up : Edouard Pennes : guitare solo ; Julien Cattiaux : guitare rythmique

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Jazz manouche — Édouard Pennes, en duo, vous invite à un hommage intimiste à Django Reinhardt, où chaque note évoque la magie du swing et l’émotion du jazz.

Le dimanche 16 août 2026

de 17h00 à 18h00

Le dimanche 16 août 2026

de 15h00 à 16h00

payant

Tarif en ligne : de 19 à 22 euros

Tarif sur place : de 22 à 25 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-16T20:00:00+02:00

fin : 2026-08-16T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-16T15:00:00+02:00_2026-08-16T16:00:00+02:00;2026-08-16T17:00:00+02:00_2026-08-16T18:00:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/concerts/edouard-pennes-julien-cattiaux-0 contact@38riv.com



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