La Shattarena #8 – Summer edition free open air sur Seine ! Le Barapapa Paris

Informations pratiques

Préparez-vous pour une avalanche de vibes tropicales et de rythmes brûlants venus des Caraïbes, d’Afrique, d’Amérique Latine et du Brésil !

Twerk & Perreo Tropical

Shatta / Dancehall / Bouyon / Caribbean Vibes / Kompa / Afro Vibes

Afrobeats / Amapiano / Baile Funk / Dembow / Reggaeton & Latino

Une ambiance festive, populaire et solaire pour danser jusqu’au bout de la nuit au bord de l’eau !

Open Air Gratuit

#LaShattarena #FeteDeLaMusique #Paris12 #Dancehall #Shatta #Afrobeats #Amapiano #Reggaeton #BaileFunk #Dembow #Bouyon #Kompa #OpenAirParis

Le dimanche 16 août on investi spot le plus caliente de l’été à Paname, BARAPLAYA aka la guinguette Barapapa à Paris 12, avec une édition 100% gratuit et open air !

Le dimanche 16 août 2026

de 17h00 à 01h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-16T20:00:00+02:00

fin : 2026-08-17T04:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-16T17:00:00+02:00_2026-08-16T01:00:00+02:00

Le Barapapa 11, port de la Râpée 75012 Paris

https://shotgun.live/es/events/shattarena8 https://www.facebook.com/baltropicalpaname/ https://www.facebook.com/baltropicalpaname/



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