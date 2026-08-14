La Shattarena #8 – Summer edition free open air sur Seine ! Le Barapapa Paris
dimanche 16 août 2026 · Le Barapapa · Paris
Informations pratiques
Préparez-vous pour une avalanche de vibes tropicales et de rythmes brûlants venus des Caraïbes, d’Afrique, d’Amérique Latine et du Brésil !
Twerk & Perreo Tropical
Shatta / Dancehall / Bouyon / Caribbean Vibes / Kompa / Afro Vibes
Afrobeats / Amapiano / Baile Funk / Dembow / Reggaeton & Latino
Une ambiance festive, populaire et solaire pour danser jusqu’au bout de la nuit au bord de l’eau !
Open Air Gratuit
#LaShattarena #FeteDeLaMusique #Paris12 #Dancehall #Shatta #Afrobeats #Amapiano #Reggaeton #BaileFunk #Dembow #Bouyon #Kompa #OpenAirParis
Le dimanche 16 août on investi spot le plus caliente de l’été à Paname, BARAPLAYA aka la guinguette Barapapa à Paris 12, avec une édition 100% gratuit et open air !
Le dimanche 16 août 2026
de 17h00 à 01h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-16T20:00:00+02:00
fin : 2026-08-17T04:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-16T17:00:00+02:00_2026-08-16T01:00:00+02:00
Le Barapapa 11, port de la Râpée 75012 Paris
https://shotgun.live/es/events/shattarena8 https://www.facebook.com/baltropicalpaname/ https://www.facebook.com/baltropicalpaname/
Afficher la carte du lieu Le Barapapa et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- On révise les chants des oiseaux en webconférence ! Maison Paris Nature Paris 14 août 2026
- Thomas Duvigneau – Jean-Baptiste Bridon Le Son de la Terre PARIS 05 14 août 2026
- Travo SUPERSONIC Paris 15 août 2026
- KLT & Alice Chahbazian, Soul au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris 15 août 2026
- « Le Voyage de Chihiro » : ciné en plein air au parc de Choisy Parc de Choisy PARIS 15 août 2026