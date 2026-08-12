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La Shattarena #8 – Summer edition free open air sur Seine ! Le Barapapa Paris
dimanche 16 août 2026 · Le Barapapa · Paris
Informations pratiques
La Shattarena #8 – Summer edition free open air sur Seine ! Le Barapapa Paris Dimanche 16 août, 17h00
Le dimanche 16 août on investi spot le plus caliente de l’été à Paname, BARAPLAYA aka la guinguette Barapapa à Paris 12, avec une édition 100% gratuit et open air !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-16T17:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-16T23:59:00.000+02:00
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Le Barapapa 11 port de la Râpée Paris
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