Informations pratiques

La Shattarena #8 – Summer edition free open air sur Seine ! Le Barapapa Paris Dimanche 16 août, 17h00

Le dimanche 16 août on investi spot le plus caliente de l’été à Paname, BARAPLAYA aka la guinguette Barapapa à Paris 12, avec une édition 100% gratuit et open air !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-16T17:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-16T23:59:00.000+02:00

1



Le Barapapa 11 port de la Râpée Paris



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

