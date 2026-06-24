Pas si méchant que ça ! Théâtre Darius Milhaud Paris
Pas si méchant que ça ! Théâtre Darius Milhaud Paris lundi 17 août 2026.
Il était une
fois trois vilains brigands, connus dans toute la contrée, qui semaient la terreur en
dévalisant chaque soir les voyageurs. Mais un jour, ils attaquèrent une
diligence qui ne contenait qu’une unique passagère : Tiffany, une petite
fille orpheline que l’on conduisait contre son gré chez sa vieille tante…
La rencontre de cette petite fille va totalement changer le monde de ces trois
malfrats fait d’égoïsme, d’exclusion et d’oubli pour en créer un meilleur…
Plongez dans l’histoire de Tiffany qui fit de trois méchants des bienfaiteurs
de l’humanité.
Et
Il était une deuxième fois un ogre… Cet ogre, évidemment, a de très grandes dents
et aime beaucoup dévorer les petits enfants. Tellement, qu’il les a presque
tous mangés, sauf Zéralda. Un jour, en chemin pour le marché, elle
rencontra l’ogre blessé qui avait chuté en essayant de l’attraper. Avec son bon
coeur, Zéralda décida de lui faire à manger pour l’aider à se requinquer. Mais
que faire pour qu’un ogre cesse de dévorer les enfants ? Lui préparer des repas
délicieux chaque jour, bien sûr ! Découvrez comment la gentillesse et la
créativité peuvent transformer la peur en amitié…
Avec
« Les 3 brigands » et » Le géant de Zéralda »,
rencontrez deux petites filles astucieuses qui nous emmènent
sur les chemins de la tolérance et de la bienveillance. Un acteur inspiré
interprète le célèbre auteur jeunesse Tomi Ungerer avec son drôle
d’accent alsacien pour vous les raconter… Voilà qu’il demande l’aide des
enfants, l’un fera les 3 coups, un autre jouera un orphelin… et lui-même fera
sur scène un vrai gâteau au chocolat !
Le
texte, les marionnettes et le décor sont fidèles aux albums de l’auteur. Un
spectacle interactif et gourmand pour le plus grand bonheur des enfants !
Plaisir assuré…
Ce
spectacle vous est présenté dans le cadre du festival parisien de spectacles
jeune public « L’été des p’tits futés » organisé par le Théâtre Darius Milhaud situé à côté des
parcs de la Villette et des Buttes-Chaumont. Entrez dans la magie du spectacle !
Auteur :
D’après l’œuvre de Tomi Ungerer
Mise
en scène et interprétation :
Stéphane
Gisbert
Compositeur :
Yves Miara
Genre :
Théâtre – Conte – marionnettes
Jeune public de 4 à 10 ans
Durée : 45mn
D’après deux contes de Tomi Ungerer : « Les trois brigands » et « Le Géant de Zéralda » ; 2 histoires où 2 petites filles astucieuses nous emmènent sur les chemins de la tolérance et de la bienveillance… Pour les enfants de 4 à 10 ans.
Du lundi 17 août 2026 au vendredi 21 août 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 14h30 à 15h15
Du lundi 17 août 2026 au vendredi 21 août 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 10h30 à 11h15
payant
Tarif
normal : 9€
Tarif habitants du 19ème : 7€*
Tarif
carte Pass’Âge 19ème : 6€*
Centres de loisirs : 5€
*Réduction valable sur présentation du justificatif requis au
guichet du théâtre
Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 10 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-17T17:30:00+02:00
fin : 2026-08-21T18:15:00+02:00
Date(s) : 2026-08-17T10:30:00+02:00_2026-08-17T11:15:00+02:00;2026-08-17T14:30:00+02:00_2026-08-17T15:15:00+02:00;2026-08-18T10:30:00+02:00_2026-08-18T11:15:00+02:00;2026-08-18T14:30:00+02:00_2026-08-18T15:15:00+02:00;2026-08-19T10:30:00+02:00_2026-08-19T11:15:00+02:00;2026-08-19T14:30:00+02:00_2026-08-19T15:15:00+02:00;2026-08-20T10:30:00+02:00_2026-08-20T11:15:00+02:00;2026-08-20T14:30:00+02:00_2026-08-20T15:15:00+02:00;2026-08-21T10:30:00+02:00_2026-08-21T11:15:00+02:00;2026-08-21T14:30:00+02:00_2026-08-21T15:15:00+02:00
Théâtre Darius Milhaud 80 allée Darius Milhaud 75019 Paris
+33142019226 https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19 https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19
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