Pas si méchant que ça ! Théâtre Darius Milhaud Paris

Il était une

fois trois vilains brigands, connus dans toute la contrée, qui semaient la terreur en

dévalisant chaque soir les voyageurs. Mais un jour, ils attaquèrent une

diligence qui ne contenait qu’une unique passagère : Tiffany, une petite

fille orpheline que l’on conduisait contre son gré chez sa vieille tante…

La rencontre de cette petite fille va totalement changer le monde de ces trois

malfrats fait d’égoïsme, d’exclusion et d’oubli pour en créer un meilleur…

Plongez dans l’histoire de Tiffany qui fit de trois méchants des bienfaiteurs

de l’humanité.

Et

Il était une deuxième fois un ogre… Cet ogre, évidemment, a de très grandes dents

et aime beaucoup dévorer les petits enfants. Tellement, qu’il les a presque

tous mangés, sauf Zéralda. Un jour, en chemin pour le marché, elle

rencontra l’ogre blessé qui avait chuté en essayant de l’attraper. Avec son bon

coeur, Zéralda décida de lui faire à manger pour l’aider à se requinquer. Mais

que faire pour qu’un ogre cesse de dévorer les enfants ? Lui préparer des repas

délicieux chaque jour, bien sûr ! Découvrez comment la gentillesse et la

créativité peuvent transformer la peur en amitié…

Avec

« Les 3 brigands » et » Le géant de Zéralda »,

rencontrez deux petites filles astucieuses qui nous emmènent

sur les chemins de la tolérance et de la bienveillance. Un acteur inspiré

interprète le célèbre auteur jeunesse Tomi Ungerer avec son drôle

d’accent alsacien pour vous les raconter… Voilà qu’il demande l’aide des

enfants, l’un fera les 3 coups, un autre jouera un orphelin… et lui-même fera

sur scène un vrai gâteau au chocolat !

Le

texte, les marionnettes et le décor sont fidèles aux albums de l’auteur. Un

spectacle interactif et gourmand pour le plus grand bonheur des enfants !

Plaisir assuré…

Ce

spectacle vous est présenté dans le cadre du festival parisien de spectacles

jeune public « L’été des p’tits futés » organisé par le Théâtre Darius Milhaud situé à côté des

parcs de la Villette et des Buttes-Chaumont. Entrez dans la magie du spectacle !

Auteur :

D’après l’œuvre de Tomi Ungerer

Mise

en scène et interprétation :

Stéphane

Gisbert

Compositeur :

Yves Miara

Genre :

Théâtre – Conte – marionnettes

Jeune public de 4 à 10 ans

Durée : 45mn

Festival l’été des p’tits futés ; Crédits : TDM

D’après deux contes de Tomi Ungerer : « Les trois brigands » et « Le Géant de Zéralda » ; 2 histoires où 2 petites filles astucieuses nous emmènent sur les chemins de la tolérance et de la bienveillance… Pour les enfants de 4 à 10 ans.

Du lundi 17 août 2026 au vendredi 21 août 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h30 à 15h15

Du lundi 17 août 2026 au vendredi 21 août 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h30 à 11h15

payant

Tarif

normal : 9€

Tarif habitants du 19ème : 7€*



Tarif

carte Pass’Âge 19ème : 6€*

Centres de loisirs : 5€

*Réduction valable sur présentation du justificatif requis au

guichet du théâtre

Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-17T17:30:00+02:00

fin : 2026-08-21T18:15:00+02:00

Date(s) : 2026-08-17T10:30:00+02:00_2026-08-17T11:15:00+02:00;2026-08-17T14:30:00+02:00_2026-08-17T15:15:00+02:00;2026-08-18T10:30:00+02:00_2026-08-18T11:15:00+02:00;2026-08-18T14:30:00+02:00_2026-08-18T15:15:00+02:00;2026-08-19T10:30:00+02:00_2026-08-19T11:15:00+02:00;2026-08-19T14:30:00+02:00_2026-08-19T15:15:00+02:00;2026-08-20T10:30:00+02:00_2026-08-20T11:15:00+02:00;2026-08-20T14:30:00+02:00_2026-08-20T15:15:00+02:00;2026-08-21T10:30:00+02:00_2026-08-21T11:15:00+02:00;2026-08-21T14:30:00+02:00_2026-08-21T15:15:00+02:00

Théâtre Darius Milhaud 80 allée Darius Milhaud 75019 Paris

+33142019226 https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19 https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19



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