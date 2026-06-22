CINEMA EN PLEIN AIR KUNG FU PANDA 4 Le Bas Loze La Haie-Traversaine

Informations pratiques

La Haie-Traversaine

CINEMA EN PLEIN AIR KUNG FU PANDA 4

Le Bas Loze Base de loisirs de La Haie Traversaine La Haie-Traversaine Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 22:30:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Le principe est simple, s’installer au cœur des lieux de vie (places de villages, places de quartiers…) ou dans des lieux insolites et atypiques (base nautique, château…) pour partager un film. Chaque été, ces séances permettent d’amener le cinéma au plus près des habitants !

Kung Fu Panda 4

De Mike Mitchell, Stéphanie Stine / 2024 / Etats-Unis / 1h34 / film d’animation

A partir de 6 ans

Après trois aventures où Po, le guerrier dragon, a vaincu les plus grands maîtres du mal, il est enfin appelé à devenir chef spirituel de la vallée de la Paix. Mais ce nouveau rôle ne lui facilite pas la vie il doit trouver et entraîner un successeur avant de pouvoir réellement profiter de sa promotion. Dans le même temps, une redoutable sorcière métamorphe, Caméléone, menace la vallée. Elle convoite le bâton de sagesse de Po pour ramener à la vie ses anciens ennemis. Pour l’arrêter, Po s’allie malgré lui à Zhen, une renarde voleuse aussi rusée qu’imprévisible. Ensemble, ce duo improbable va devoir apprendre à collaborer pour protéger la vallée, et Po découvrira que les vrais héros ne sont pas toujours ceux qu’on attend.

Repli salle des fêtes (rue Colmont) .

Le Bas Loze Base de loisirs de La Haie Traversaine La Haie-Traversaine 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 20 46 contact@atmospheres53.org

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English :

The idea is simple: to set up in the heart of a lively place (village squares, neighborhood squares, etc.) or in unusual and atypical locations (water sports center, castle, etc.) to share a film. Every summer, these screenings bring the cinema closer to local residents!

L’événement CINEMA EN PLEIN AIR KUNG FU PANDA 4 La Haie-Traversaine a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Mayenne Co