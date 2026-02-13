Cinéma en plein air Le chant des forêts Saumur mardi 7 juillet 2026.

Saumur

Cinéma en plein air Le chant des forêts

Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 22:00:00

fin : 2026-07-06 23:33:00

Date(s) :

2026-07-06

Vincent Munier vous invite au cœur des forêts des Vosges.

Trois regards, trois générations, une même fascination pour la vie sauvage. Vous découvrirez avec eux cerfs, oiseaux rares, renards et lynx… et parfois, le battement d’ailes d’un animal légendaire le Grand Tétras.

Organisé par le cinéma Le Grand Palace.

PRECISIONS HORAIRES

Lundi 6 juillet 2026 de 22h à 23h33. .

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00

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English :

Vincent Munier invites you to the heart of the Vosges forests.

L’événement Cinéma en plein air Le chant des forêts Saumur a été mis à jour le 2026-06-16 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME