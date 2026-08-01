Cinéma en Plein Air Le Robot Sauvage Rue de la Dive Rom

Informations pratiques

Rom

Cinéma en Plein Air Le Robot Sauvage

Rue de la Dive Pré de la Mare Rom Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 21:30:00

fin : 2026-08-08 00:30:00

Date(s) :

2026-08-08

A 21h30, le Musée proposera un petit jeu de questions réponses dans l’esprit le vrai du faux pour l’antiquité romaine (voire plus !).

A la tombée de la nuit sera diffusé Le robot sauvage , film d’animation de Dreamworks. L’incroyable épopée d’un robot, l’unité ROZZUM 7134 alias Roz , qui après avoir fait naufrage sur une île déserte, doit apprendre à s’adapter à un environnement hostile en nouant petit à petit des relations avec les animaux de l’île. Elle finit par adopter le petit d’une oie, un oison, qui se retrouve orphelin.

A partir de 7 ans.

Petite restauration sucrée avec l’APE de l’école des P’tits Romains .

Rue de la Dive Pré de la Mare Rom 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 27 26 98 musee.rauranum@melloisenpoitou.fr

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English : Cinéma en Plein Air Le Robot Sauvage

L’événement Cinéma en Plein Air Le Robot Sauvage Rom a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Pays Mellois