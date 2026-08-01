Cinéma en Plein Air Le Robot Sauvage Rue de la Dive Rom
samedi 8 août 2026 · Rue de la Dive · Rom
Informations pratiques
Rom
Cinéma en Plein Air Le Robot Sauvage
Rue de la Dive Pré de la Mare Rom Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 21:30:00
fin : 2026-08-08 00:30:00
Date(s) :
2026-08-08
A 21h30, le Musée proposera un petit jeu de questions réponses dans l’esprit le vrai du faux pour l’antiquité romaine (voire plus !).
A la tombée de la nuit sera diffusé Le robot sauvage , film d’animation de Dreamworks. L’incroyable épopée d’un robot, l’unité ROZZUM 7134 alias Roz , qui après avoir fait naufrage sur une île déserte, doit apprendre à s’adapter à un environnement hostile en nouant petit à petit des relations avec les animaux de l’île. Elle finit par adopter le petit d’une oie, un oison, qui se retrouve orphelin.
A partir de 7 ans.
Petite restauration sucrée avec l’APE de l’école des P’tits Romains .
Rue de la Dive Pré de la Mare Rom 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 27 26 98 musee.rauranum@melloisenpoitou.fr
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English : Cinéma en Plein Air Le Robot Sauvage
L’événement Cinéma en Plein Air Le Robot Sauvage Rom a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Pays Mellois
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