Saumur

Cinéma en plein air Le robot sauvage

Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 21:30:00

fin : 2026-08-26 22:42:00

Date(s) :

2026-08-26

Le Robot Sauvage suit l’incroyable épopée d’un robot l’unité ROZZUM 7134 alias “Roz” qui après avoir fait naufrage sur une île doit apprendre à s’adapter à un environnement hostile en nouant petit à petit des relations avec les animaux de l’île.

Elle finit par adopter le petit d’une oie, un oison, qui se retrouve orphelin.

De Chris Sanders.

PRECISIONS HORAIRES

Mercredi 26 août 2026 de 21h30 à 22h42. .

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00

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English :

*The Wild Robot* follows the incredible journey of a robot with the serial number ROZZUM 7134, also known as ?Roz?—who, after being shipwrecked on an island, must learn to adapt to a hostile environment by gradually forming relationships with the island’s animals.

L’événement Cinéma en plein air Le robot sauvage Saumur a été mis à jour le 2026-06-17 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME