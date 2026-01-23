Cinéma en plein air Le robot sauvage Musé de Préhistoire Thorigné-en-Charnie

Cinéma en plein air Le robot sauvage

Musé de Préhistoire 650 La Roche Brault Thorigné-en-Charnie Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 21:45:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Film d »Animation, Aventure, Comédie, Famille | 1h 42min

De Chris Sanders

Tout public

Synopsis

Le Robot Sauvage suit l’incroyable épopée d’un robot l’unité ROZZUM 7134 alias “Roz” qui après avoir fait naufrage sur une île déserte doit apprendre à s’adapter à un environnement hostile en nouant petit à petit des relations avec les animaux de l’île. Elle finit par adopter le petit d’une oie, un oison, qui se retrouve orphelin.

Prévoyez une chaise ou des coussins, un plaid et les pop-corn. .

Musé de Préhistoire 650 La Roche Brault Thorigné-en-Charnie 53270 Mayenne Pays de la Loire

English :

