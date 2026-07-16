Informations pratiques

La Ferté-Saint-Aubin

Cinéma en plein air • Les Estivales du Cosson

Avenue Löwendal La Ferté-Saint-Aubin Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 21:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Du 18 juillet au 8 août, profitez de soirées festives et conviviales au cœur de La Ferté.

Au programme six soirées dansantes aux ambiances variées, une séance de cinéma en plein air et de nombreuses animations pour petits et grands.

Entre musique, détente et moments de partage, il y en aura pour t

Du 18 juillet au 8 août, profitez de soirées festives et conviviales au cœur de La Ferté.

Au programme six soirées dansantes aux ambiances variées, une séance de cinéma en plein air et de nombreuses animations pour petits et grands.

Entre musique, détente et moments de partage, il y en aura pour tous les goûts ! .

Avenue Löwendal La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 76 54 14

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English :

From July 18 to August 8, enjoy festive and friendly evenings in the heart of La Ferté.

On the program: six dance nights with a variety of themes, an outdoor movie screening, and plenty of activities for all ages.

With music, relaxation, and moments of togetherness, there’s something for everyone.

L’événement Cinéma en plein air • Les Estivales du Cosson La Ferté-Saint-Aubin a été mis à jour le 2026-07-16 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN