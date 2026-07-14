Veillée contes en famille La Ferté-Saint-Aubin
lundi 20 juillet 2026 · La Ferté-Saint-Aubin
Informations pratiques
La Ferté-Saint-Aubin
Veillée contes en famille
Avenue Löwendal La Ferté-Saint-Aubin Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 19:00:00
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-20
Lundi 20 juillet à 19h au bord du Cosson Veillée contes en famille avec l’UCPS dans le cadre de la Marche des Tournicoteurs.
Lundi 20 juillet à 19h au bord du Cosson Veillée contes en famille avec l’UCPS dans le cadre de la Marche des Tournicoteurs. La marche est ouverte à tous sur tout ou partie du parcours, renseignements au 02.54.88.71.09. Chaque soir une veillée contes sera offerte dans un village étape. Rejoignez-les sur le site du Cosson à La Ferté-Saint-Aubin lundi 20 à 19h pour renouer avec les contes et légendes de Sologne ! En cas de pluie, Accueil des conteurs dans l’auditorium. .
Avenue Löwendal La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 54 88 71 09
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English :
Monday, July 20, at 7:00 p.m. on the banks of the Cosson: Family storytelling evening with the UCPS as part of the Marche des Tournicoteurs.
L’événement Veillée contes en famille La Ferté-Saint-Aubin a été mis à jour le 2026-07-03 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN
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