Bouquet Final Fête Nationale La Ferté-Saint-Aubin
Bouquet Final Fête Nationale La Ferté-Saint-Aubin mardi 14 juillet 2026.
La Ferté-Saint-Aubin
Bouquet Final Fête Nationale
1003 Rue des Prés Verts La Ferté-Saint-Aubin Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 18:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Le Bouquet Final vous attend le 14 juillet à La Ferté-Saint-Aubin !
À partir de 18h, le stade de La Ferté-Saint-Aubin devient le lieu incontournable des festivités de la Fête nationale.
Le Bouquet Final vous attend le 14 juillet à La Ferté-Saint-Aubin !
À partir de 18h, le stade de La Ferté-Saint-Aubin devient le lieu incontournable des festivités de la Fête nationale.
Profitez d’une agréable soirée en plein air avec une ambiance musicale lounge assurée par Festi’Combi et DJ Mister Wallace, tout en savourant les spécialités proposées par les stands de restauration et la buvette présents sur place.
Avant le grand final, participez à la traditionnelle retraite aux flambeaux les lampions seront distribués à partir de 21h30 à la Maison de la Musique pour une déambulation en musique jusqu’au stade.
✨ À 23h, le ciel s’illuminera avec le grand feu d’artifice, un moment magique à partager en famille ou entre amis pour clôturer cette journée de célébration. .
1003 Rue des Prés Verts La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire commercantsfertesiens@gmail.com
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English :
Le Bouquet Final awaits you on July 14 in La Ferté-Saint-Aubin!
Starting at 6 p.m., the La Ferté-Saint-Aubin stadium will become the place to be for National Day celebrations.
L’événement Bouquet Final Fête Nationale La Ferté-Saint-Aubin a été mis à jour le 2026-06-26 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN
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