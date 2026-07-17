Informations pratiques

La Ferté-Saint-Aubin

Matinée Zen • Yang Sheng & Yin Yoga

Avenue Löwendal La Ferté-Saint-Aubin Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 10:00:00

fin : 2026-08-01 12:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Samedi 1er août de 10h à 12h * Matinée Yang Sheng & Yin Yoga pour adultes et ados à partir de 15 ans avec Samuel Harnois et Elise Boissay

Samedi 1er août de 10h à 12h * Matinée Yang Sheng & Yin Yoga pour adultes et ados à partir de 15 ans avec Samuel Harnois et Elise Boissay

Le Yang Sheng est une pratique méditative considérée comme la forme médicinale du Kung Fu qui permet l’harmonie entre le corps et l’esprit tout en faisant circuler nos énergies de manière optimale. Cet art nous invite aussi à développer notre présence dans l’ici et maintenant.

Il est composé de différentes postures debout dans l’immobilité, et de mouvements conscients.

Le Yang Sheng voit le jour en Chine et prend son essor aux alentours de 450-220 avant. J.C., il invite à nourrir en soi l’énergie vitale issue de la philosophie taoïste.

En cas de pluie, les ateliers auront lieu à la bibliothèque.

*Séances en partenariat avec l’Écolieu de Bellevue .

Avenue Löwendal La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 76 63 27 bibliotheque@lafertesaintaubin.fr

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English :

Saturday, August 1, from 10 a.m. to 12 p.m. *: Yang Sheng & Yin Yoga morning session for adults and teens ages 15 and up with Samuel Harnois and Elise Boissay

L’événement Matinée Zen • Yang Sheng & Yin Yoga La Ferté-Saint-Aubin a été mis à jour le 2026-07-17 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN