Matinée Zen • Yang Sheng & Yin Yoga La Ferté-Saint-Aubin
samedi 1 août 2026 · La Ferté-Saint-Aubin
Informations pratiques
La Ferté-Saint-Aubin
Matinée Zen • Yang Sheng & Yin Yoga
Avenue Löwendal La Ferté-Saint-Aubin Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-01 12:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Samedi 1er août de 10h à 12h * Matinée Yang Sheng & Yin Yoga pour adultes et ados à partir de 15 ans avec Samuel Harnois et Elise Boissay
Samedi 1er août de 10h à 12h * Matinée Yang Sheng & Yin Yoga pour adultes et ados à partir de 15 ans avec Samuel Harnois et Elise Boissay
Le Yang Sheng est une pratique méditative considérée comme la forme médicinale du Kung Fu qui permet l’harmonie entre le corps et l’esprit tout en faisant circuler nos énergies de manière optimale. Cet art nous invite aussi à développer notre présence dans l’ici et maintenant.
Il est composé de différentes postures debout dans l’immobilité, et de mouvements conscients.
Le Yang Sheng voit le jour en Chine et prend son essor aux alentours de 450-220 avant. J.C., il invite à nourrir en soi l’énergie vitale issue de la philosophie taoïste.
En cas de pluie, les ateliers auront lieu à la bibliothèque.
*Séances en partenariat avec l’Écolieu de Bellevue .
Avenue Löwendal La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 76 63 27 bibliotheque@lafertesaintaubin.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Saturday, August 1, from 10 a.m. to 12 p.m. *: Yang Sheng & Yin Yoga morning session for adults and teens ages 15 and up with Samuel Harnois and Elise Boissay
L’événement Matinée Zen • Yang Sheng & Yin Yoga La Ferté-Saint-Aubin a été mis à jour le 2026-07-17 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN
À voir aussi à La Ferté-Saint-Aubin (Loiret)
- Matinées Zen • Ateliers Zen en famille La Ferté-Saint-Aubin 25 juillet 2026
- Cinéma en plein air • Les Estivales du Cosson La Ferté-Saint-Aubin 6 août 2026
- Randonnée à cheval La Ferté-Saint-Aubin 9 août 2026
- Matinée Zen • Matinée Wutao & Yin Yoga La Ferté-Saint-Aubin 18 août 2026
- Exposition • Souvenirs d’école et petits métiers d’autrefois La Ferté-Saint-Aubin 29 août 2026