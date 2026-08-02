Cinéma en plein air : les Invalides font leur cinéma ! Entrée public PARIS

Informations pratiques

La programmation 2026 :

Jeudi 3 septembre 20h00 – Le Chant du Loup, d’Antoine BAUDRY – place à 12€

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Alors qu’une crise oppose la Russie et l’Occident, un sous-marin nucléaire français part en mission. Chanteraide, spécialiste de l’identification des sons sous-marins, découvre qu’un sous-marin russe supposé disparu est toujours actif. Après un tir nucléaire, la France prépare sa riposte. Mais il comprend qu’il s’agit d’une manipulation terroriste visant à déclencher une guerre mondiale. Avec l’équipage de L’Effroyable, il tente d’empêcher l’irréversible.

Vendredi 4 septembre 20h00 – WALL-E, des studios Disney Pixar – place à 12€

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WALL-E, un sympathique petit robot conçu pour assurer la gestion des déchets, est le dernier habitant de la Terre, l’humanité s’étant réfugiée à bord de vaisseaux spatiaux après avoir rendu la planète invivable. Un jour, sa routine quotidienne bien huilée est bouleversée par l’arrivée d’EVE, robot d’une nouvelle génération ultra-technologique, en mission pour détecter une quelconque trace de vie sur Terre.

L’intégralité de la somme collectée est reversée au Comité de l’Entraide Défense (CED) qui regroupe 4 associations : Terre Fraternité-ADO, l’Entraide Marine, la Fondation des Œuvres sociales de l’Air et Solidarité Défense.

L’achat d’une place correspond à un don de 12€ au CED ; aucun reçu fiscal ne sera délivré ; aucun remboursement ne sera effectué en cas d’annulation.

Merci à la mairie du 7e arrondissement de Paris, UNEO, La Banque française mutualiste et IGESA, nos partenaires qui nous soutiennent pour cette nouvelle édition.

Le gouverneur militaire de Paris vous donne rendez-vous le jeudi 3 et le vendredi 4 septembre 2026 pour deux soirées de cinéma en plein air dans un cadre exceptionnel : la Cour du Dôme de l’Hôtel national des Invalides.

Du jeudi 03 septembre 2026 au vendredi 04 septembre 2026 :

jeudi, vendredi

de 20h00 à 22h30

payant

https://www.helloasso.com/associations/terre-fraternite/evenements/les-invalides-font-leur-cinema-le-chant-du-loup

https://www.helloasso.com/associations/terre-fraternite/evenements/les-invalides-font-leur-cinema-wall-e-vf

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-03T23:00:00+02:00

fin : 2026-09-05T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-03T20:00:00+02:00_2026-09-03T22:30:00+02:00;2026-09-04T20:00:00+02:00_2026-09-04T22:30:00+02:00

Entrée public 2 place Vauban 75007 (aucun accès par le 129 rue de Grenelle)PARIS



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