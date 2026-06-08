Bédarieux

CINEMA EN PLEIN AIR LES SCHTROUMPFS

2 Allée Maurice Ravel Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

Cinéma en plein air

Pendant les beaux jours, le cinéma sort des salles obscures pour vous faire vivre une projection insolite sous les étoiles. Pensez à apporter votre serviette, transat ou chaise pour profiter pleinement de la séance !

21h30 | Film Les Schtroumpfs (2025) Tout public

Centre de loisirs La Ferme des enfants

(en cas de pluie, rendez-vous au cinéma Jean-Claude Carrière)

Cinéma en plein air

Pendant les beaux jours, le cinéma sort des salles obscures pour vous faire vivre une projection insolite sous les étoiles. Pensez à apporter votre serviette, transat ou chaise pour profiter pleinement de la séance !

21h30 | Film Les Schtroumpfs (2025) Tout public

Centre de loisirs La Ferme des enfants

(en cas de pluie, rendez-vous au cinéma Jean-Claude Carrière) .

2 Allée Maurice Ravel Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 59 59

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Open-air cinema

When the weather’s nice, the cinema comes out of its darkened rooms to offer you an unusual screening under the stars. Don’t forget to bring your own towel, deckchair or chair to make the most of the screening!

9:30pm | Movie The Smurfs (2025) All audiences

La Ferme des enfants Leisure Center

(in case of rain, go to the Jean-Claude Carrière cinema)

L’événement CINEMA EN PLEIN AIR LES SCHTROUMPFS Bédarieux a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB