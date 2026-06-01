Cinéma en plein air Pontmain Dragons Pontmain
Cinéma en plein air Pontmain Dragons Pontmain dimanche 28 juin 2026.
Pontmain
Cinéma en plein air Pontmain Dragons
Avenue du Stade Pontmain Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 22:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Soirée cinéma en plein-air à Pontmain
22h30 Projection du film Dragons . Gratuit, tout public
À partir de 8 ans
Sur l’île escarpée de Beurk, où depuis des générations Vikings et dragons s’affrontent sans merci, Harold fait figure d’exception. Effacé, écrasé par la stature de son père, le chef de la tribu, Stoïk, ce jeune rêveur défie des siècles de tradition en se liant d’amitié avec un dragon nommé Krokmou. Leur lien improbable va révéler la vraie nature des dragons et remettre en question les fondements mêmes de la société viking.
Réalisateur Dean Deblois / 2025 / États-Unis / 2h05
1h22 / États-Unis / 2023 / Animation
Repli: Salle des sports
Organisée par ATMOSPHERES 53 et LES REFLETS DU CINEMA .
Avenue du Stade Pontmain 53220 Mayenne Pays de la Loire
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English :
Open-air cinema evening in Pontmain
L’événement Cinéma en plein air Pontmain Dragons Pontmain a été mis à jour le 2026-06-17 par Bocage Mayennais Tourisme
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