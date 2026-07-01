Cinéma en plein air Pouancé CANTO Ombrée d’Anjou
mercredi 22 juillet 2026 · CANTO · Ombrée d'Anjou
Informations pratiques
Ombrée d’Anjou
Cinéma en plein air Pouancé
CANTO 9 Place du Champ de Foire Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 22:15:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Cinéma en plein air à Pouancé proposé le merdi 21 juillet 2026.
Cinéma plein air en famille organisé par l’association CANTO le mardi 21 juillet 2026, à 22h15.
A partir de 19h30
Pique-nique (à prévoir)
Barbecue à disposition
Buvette, confiseries,…
N’oubliez pas d’apporter votre coussin, transat…
Gratuit 2€ d’adhésion annuelle .
CANTO 9 Place du Champ de Foire Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 61 53 81 inscriptioncanto@gmail.com
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English :
Open-Air Movie Night in Pouancé on Wednesday, July 21, 2026.
L’événement Cinéma en plein air Pouancé Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de tourisme Anjou bleu
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