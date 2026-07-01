Ombrée Soleil Freesbidon Pouancé Étang St Aubin Ombrée d’Anjou

Informations pratiques

Ombrée d’Anjou

Ombrée Soleil Freesbidon Pouancé

Étang St Aubin Pouancé Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 10:30:00

fin : 2026-07-23 12:30:00

Date(s) :

2026-07-23

Activité Freesbidon proposée à l’étang St Aubin, le 23 Juillet 2026.

Pour sa 9ème édition, le programme Ombrée Soleil sera une nouvelle fois varié aussi bien pour les petits que pour les grands ! Animations sportives bol d’oxygène , animations culturelles bain de lecture , spectacles, visites, baignades… Un beau programme pour profiter de l’été à Ombrée d’Anjou !

Animations sportives gratuites proposées par la commune d’Ombrée d’Anjou.

Jeu de frisbee où les buts sont des bidons percés d’une fente.

Prévoir une bouteille d’eau.

Activité déplacée à la salle des sports (rue du Maine) si canicule

Gratuit .

Étang St Aubin Pouancé Ombrée d’Anjou 49520 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 35 19 info@ombreedanjou.fr

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English :

Freesbidon event at the St. Aubin pond on July 23, 2026.

L’événement Ombrée Soleil Freesbidon Pouancé Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme Anjou bleu