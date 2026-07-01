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AGENDA · Ombrée d'Anjou

Ombrée Soleil Freesbidon Pouancé Étang St Aubin Ombrée d’Anjou

jeudi 23 juillet 2026 · Étang St Aubin · Ombrée d'Anjou

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Étang St Aubin
Adresse
Pouancé
Ville
49520 Ombrée d'Anjou
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Ombrée d’Anjou

Ombrée Soleil Freesbidon Pouancé

Étang St Aubin Pouancé Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 10:30:00
fin : 2026-07-23 12:30:00

Date(s) :
2026-07-23

Activité Freesbidon proposée à l’étang St Aubin, le 23 Juillet 2026.
Pour sa 9ème édition, le programme Ombrée Soleil sera une nouvelle fois varié aussi bien pour les petits que pour les grands ! Animations sportives bol d’oxygène , animations culturelles bain de lecture , spectacles, visites, baignades… Un beau programme pour profiter de l’été à Ombrée d’Anjou !
Animations sportives gratuites proposées par la commune d’Ombrée d’Anjou.
Jeu de frisbee où les buts sont des bidons percés d’une fente.
Prévoir une bouteille d’eau.
Activité déplacée à la salle des sports (rue du Maine) si canicule
Gratuit   .

Étang St Aubin Pouancé Ombrée d’Anjou 49520 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 35 19  info@ombreedanjou.fr

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English :

Freesbidon event at the St. Aubin pond on July 23, 2026.

L’événement Ombrée Soleil Freesbidon Pouancé Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme Anjou bleu

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