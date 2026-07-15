Ombrée Soleil Création d’une soucoupe volante Combrée Combrée Ombrée d’Anjou

Informations pratiques

Ombrée d’Anjou

Ombrée Soleil Création d’une soucoupe volante Combrée

Combrée 3 Rue de l’Hôtel de Ville Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 10:00:00

fin : 2026-07-17 12:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Activité création d’une soucoupe volante proposée à la médiathèque de Combrée, le 17 Juillet 2026.

Pour sa 9ème édition, le programme Ombrée Soleil sera une nouvelle fois varié aussi bien pour les petits que pour les grands ! Animations sportives bol d’oxygène , animations culturelles bain de lecture , spectacles, visites, baignades… Un beau programme pour profiter de l’été à Ombrée d’Anjou !

Animations sportives et culturelles gratuites proposées par la commune d’Ombrée d’Anjou.

Création d’une soucoupe volante avec des matériaux de récupération du quotidien.

Dès 8 ans.

Inscription obligatoire 10 places

Gratuit .

Combrée 3 Rue de l’Hôtel de Ville Ombrée d’Anjou 49520 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 35 19 info@ombreedanjou.fr

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English :

Activity: Creation of a flying saucer, presented at the Combré Media Center on July 17, 2026.

L’événement Ombrée Soleil Création d’une soucoupe volante Combrée Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme Anjou bleu