Ombrée Soleil Tennis ballon Combrée Plan d’eau Ombrée d’Anjou

Informations pratiques

Ombrée d’Anjou

Ombrée Soleil Tennis ballon Combrée

Plan d’eau Combrée Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 10:30:00

fin : 2026-07-20 12:30:00

Date(s) :

2026-07-20

Activité tennis ballon proposée au plan d’eau de Combrée, le 20 Juillet 2026.

Pour sa 9ème édition, le programme Ombrée Soleil sera une nouvelle fois varié aussi bien pour les petits que pour les grands ! Animations sportives bol d’oxygène , animations culturelles bain de lecture , spectacles, visites, baignades… Un beau programme pour profiter de l’été à Ombrée d’Anjou !

Animations sportives gratuites proposées par la commune d’Ombrée d’Anjou dès 5 ans.

Jeu de tennis avec un ballon.

Prévoir une bouteille d’eau.

Activité déplacée à la salle Maurice Couraud (rue Chevalier d’Avoynes) si canicule

Gratuit .

Plan d’eau Combrée Ombrée d’Anjou 49520 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 35 19 info@ombreedanjou.fr

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English :

Tennis ballon activity offered at the Combrée lake on July 20, 2026.

L’événement Ombrée Soleil Tennis ballon Combrée Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme Anjou bleu