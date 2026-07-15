Ombrée Soleil Foot-Basket Chazé-Henry City stade Ombrée d’Anjou

Informations pratiques

Ombrée d’Anjou

Ombrée Soleil Foot-Basket Chazé-Henry

City stade Chazé-Henry Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:30:00

fin : 2026-07-22 12:30:00

Date(s) :

2026-07-22

Activité Foot-Basket proposée le 22 Juillet 2026 au City Stade de Chazé-Henry.

Pour sa 9ème édition, le programme Ombrée Soleil sera une nouvelle fois varié aussi bien pour les petits que pour les grands ! Animations sportives bol d’oxygène , animations culturelles bain de lecture , spectacles, visites, baignades… Un beau programme pour profiter de l’été à Ombrée d’Anjou !

Animations sportives gratuites proposées par la commune d’Ombrée d’Anjou. Les enfants devront être accompagnés d’un adulte ou avoir une autorisation signée.

Dès 5 ans.

Activité multisport proposée le 22 Juillet. Annulée si canicule.

Gratuit. .

City stade Chazé-Henry Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 35 19 info@ombreedanjou.fr

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English :

Soccer-Basketball event scheduled for July 22, 2026, at the City Stade in Chazé-Henry.

L’événement Ombrée Soleil Foot-Basket Chazé-Henry Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme Anjou bleu