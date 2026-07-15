Ombrée Soleil Goubak Combrée Plan d’eau Ombrée d’Anjou

Informations pratiques

Ombrée d’Anjou

Ombrée Soleil Goubak Combrée

Plan d’eau Combrée Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 10:30:00

fin : 2026-07-21 12:30:00

Date(s) :

2026-07-21

Activité goubak proposée au plan d’eau de Combrée, le 21 Juillet 2026.

Pour sa 9ème édition, le programme Ombrée Soleil sera une nouvelle fois varié aussi bien pour les petits que pour les grands ! Animations sportives bol d’oxygène , animations culturelles bain de lecture , spectacles, visites, baignades… Un beau programme pour profiter de l’été à Ombrée d’Anjou !

Animations sportives gratuites proposées par la commune d’Ombrée d’Anjou dès 5 ans.

Jeu collectif mêlant stratégie, adresse et coopération avec une balle.

Prévoir une bouteille d’eau.

Activité déplacée à la salle Maurice Couraud (rue Chevalier d’Avoynes) si canicule

Gratuit .

Plan d’eau Combrée Ombrée d’Anjou 49520 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 35 19 info@ombreedanjou.fr

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English :

Goubak activity planned for the Combrée lake on July 21, 2026.

L’événement Ombrée Soleil Goubak Combrée Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme Anjou bleu