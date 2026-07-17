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Cinéma en plein air, Préau école de Cressy, Genève

samedi 15 août 2026 · Préau école de Cressy · Genève

Cinéma en plein air, Préau école de Cressy, Genève

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Lieu
Préau école de Cressy
Adresse
Rue Edouard-Vallet 16
Ville
1232 Genève

Cinéma en plein air 15 et 21 août Préau école de Cressy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-15T21:00:00+02:00 – 2026-08-15T22:40:00+02:00
Fin : 2026-08-21T21:00:00+02:00 – 2026-08-21T22:15:00+02:00

Marsupilami samedi 15 août à Cressy
Mon frère Sotos vendredi 21 août à Confignon

Préau école de Cressy Rue Edouard-Vallet 16 Genève 1232 Genève
Deux soirées de cinéma en plein air à Cressy et Confignon

François de Limoges

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