Cinéma en plein air, Préau école de Cressy, Genève

Informations pratiques

Cinéma en plein air 15 et 21 août Préau école de Cressy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-15T21:00:00+02:00 – 2026-08-15T22:40:00+02:00

Fin : 2026-08-21T21:00:00+02:00 – 2026-08-21T22:15:00+02:00

Marsupilami samedi 15 août à Cressy

Mon frère Sotos vendredi 21 août à Confignon

Préau école de Cressy Rue Edouard-Vallet 16 Genève 1232 Genève

Deux soirées de cinéma en plein air à Cressy et Confignon

François de Limoges