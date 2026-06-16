Luc-sur-Mer

Cinéma en plein air Tous en Scène 2

Parc de la Baleine Luc-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 21:30:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Venez avec votre plaid, une chaise ou un coussin. Pour les gourmands, du popcorn sera proposé sur place (espèces uniquement)

Soirée Cinéma en Plein Air à Luc-sur-Mer Projection de Tous en Scène 2 (durée 1h50)

L’entrée est gratuite et ouverte à tous. Il vous suffit d’apporter votre plaid, une chaise ou un coussin !

Pour les gourmands, du popcorn sera proposé sur place (espèces uniquement) afin de compléter l’expérience cinéma comme il se doit.

Venez nombreux partager ce moment unique en plein air ! .

Parc de la Baleine Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie

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English : Cinéma en plein air Tous en Scène 2

Bring a blanket, a chair or a cushion. For those with a sweet tooth, popcorn will be available to buy on the day (cash only)

L’événement Cinéma en plein air Tous en Scène 2 Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Honfleur-Beuzeville