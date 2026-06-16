Cinéma en plein air Tous en Scène 2 Luc-sur-Mer
Cinéma en plein air Tous en Scène 2 Luc-sur-Mer mercredi 26 août 2026.
Luc-sur-Mer
Cinéma en plein air Tous en Scène 2
Parc de la Baleine Luc-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 21:30:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
Venez avec votre plaid, une chaise ou un coussin. Pour les gourmands, du popcorn sera proposé sur place (espèces uniquement)
Soirée Cinéma en Plein Air à Luc-sur-Mer Projection de Tous en Scène 2 (durée 1h50)
L’entrée est gratuite et ouverte à tous. Il vous suffit d’apporter votre plaid, une chaise ou un coussin !
Pour les gourmands, du popcorn sera proposé sur place (espèces uniquement) afin de compléter l’expérience cinéma comme il se doit.
Venez nombreux partager ce moment unique en plein air ! .
Parc de la Baleine Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie
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English : Cinéma en plein air Tous en Scène 2
Bring a blanket, a chair or a cushion. For those with a sweet tooth, popcorn will be available to buy on the day (cash only)
L’événement Cinéma en plein air Tous en Scène 2 Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Honfleur-Beuzeville
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