Cinéma en plein air Toy Story 5 Argences en Aubrac Argences en Aubrac
vendredi 31 juillet 2026 · Argences en Aubrac
Informations pratiques
Argences en Aubrac
Cinéma en plein air Toy Story 5 Argences en Aubrac
Argences en Aubrac Aveyron
Tarif : – – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-31
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Cinéma au Cambon, à 21h15 devant le centre culturel de Sainte Geneviève sur Argence !
Toy Story 5 (1h42)
Buzz, Woody, Jessie et le reste de la bande verront leur travail remis en question lorsqu’ils découvriront que ce qui obsède les enfants d’aujourd’hui s’appelle… l’électronique !
Repli au Centre Culturel de Sainte Geneviève sur Argence en cas de mauvais temps. 6 .
Argences en Aubrac 12420 Aveyron Occitanie +33 7 82 62 98 63 mondesetmultitudes@gmail.com
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English :
Movie night at Le Cambon, at 9:15 p.m. in front of the Sainte-Geneviève-sur-Argence Cultural Center!
L’événement Cinéma en plein air Toy Story 5 Argences en Aubrac Argences en Aubrac a été mis à jour le 2026-07-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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