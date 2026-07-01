UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Argences en Aubrac

Cinéma en plein air Toy Story 5 Argences en Aubrac Argences en Aubrac

vendredi 31 juillet 2026 · Argences en Aubrac

Cinéma en plein air Toy Story 5 Argences en Aubrac Argences en Aubrac

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Ville
12420 Argences en Aubrac
Département
Aveyron
Tarif
6 Tarif de base plein tarif

Argences en Aubrac

Cinéma en plein air Toy Story 5 Argences en Aubrac

Argences en Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR
6
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-31
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Cinéma au Cambon, à 21h15 devant le centre culturel de Sainte Geneviève sur Argence !
Toy Story 5 (1h42)
Buzz, Woody, Jessie et le reste de la bande verront leur travail remis en question lorsqu’ils découvriront que ce qui obsède les enfants d’aujourd’hui s’appelle… l’électronique !

Repli au Centre Culturel de Sainte Geneviève sur Argence en cas de mauvais temps. 6  .

Argences en Aubrac 12420 Aveyron Occitanie +33 7 82 62 98 63  mondesetmultitudes@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Movie night at Le Cambon, at 9:15 p.m. in front of the Sainte-Geneviève-sur-Argence Cultural Center!

L’événement Cinéma en plein air Toy Story 5 Argences en Aubrac Argences en Aubrac a été mis à jour le 2026-07-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

À voir aussi à Argences en Aubrac (Aveyron)