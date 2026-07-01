Informations pratiques

Argences en Aubrac

Cinéma en plein air Toy Story 5 Argences en Aubrac

Argences en Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Cinéma au Cambon, à 21h15 devant le centre culturel de Sainte Geneviève sur Argence !

Toy Story 5 (1h42)

Buzz, Woody, Jessie et le reste de la bande verront leur travail remis en question lorsqu’ils découvriront que ce qui obsède les enfants d’aujourd’hui s’appelle… l’électronique !

Repli au Centre Culturel de Sainte Geneviève sur Argence en cas de mauvais temps. 6 .

Argences en Aubrac 12420 Aveyron Occitanie +33 7 82 62 98 63 mondesetmultitudes@gmail.com

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English :

Movie night at Le Cambon, at 9:15 p.m. in front of the Sainte-Geneviève-sur-Argence Cultural Center!

L’événement Cinéma en plein air Toy Story 5 Argences en Aubrac Argences en Aubrac a été mis à jour le 2026-07-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)