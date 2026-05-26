Fêtes musicales de l’Aubrac à l’église de Vitrac Vitrac-en-Viadène Argences en Aubrac
Fêtes musicales de l’Aubrac à l’église de Vitrac Vitrac-en-Viadène Argences en Aubrac lundi 3 août 2026.
Argences en Aubrac
Fêtes musicales de l’Aubrac à l’église de Vitrac
Vitrac-en-Viadène Eglise de Vitrac Argences en Aubrac Aveyron
Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-08-03
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-08-03
Pour la 11e saison des Fêtes musicales de l’Aubrac, dont le thème est Musique en mouvement , venez assister au concert Histoires à marcher dans l’église de Vitrac.
HISTOIRES A MARCHER
Franz Schubert Le Pâtre sur le rocher
Igor Stravinsky Suite de l’Histoire du soldat
Manfred Trojahn Le Voyage, cycle pour soprano et piano sur des poèmes de Charles Baudelaire
Ferruccio Busoni Suite en sol mineur pour clarinette et quatuor à cordes
Interprété par Clara BARBIER-SERRANO, Emeline CONCÉ, Louise DESJARDINS, Julien DIEUDEGARD, Kevin GALY, Anne LE BOZEC, Louis RODDE.
Billetterie en ligne Fêtes musicales de l’Aubrac 2026 15 .
Vitrac-en-Viadène Eglise de Vitrac Argences en Aubrac 12210 Aveyron Occitanie fetesmusicalesaubrac@gmail.com
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English :
For the 11th season of the Fêtes musicales de l’Aubrac, whose theme is Music in motion , come and enjoy the Histoires à marcher concert in the church of Vitrac.
L’événement Fêtes musicales de l’Aubrac à l’église de Vitrac Argences en Aubrac a été mis à jour le 2026-05-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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