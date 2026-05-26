Fêtes musicales de l’Aubrac à l’église de Vitrac Vitrac-en-Viadène Argences en Aubrac

Argences en Aubrac

Fêtes musicales de l’Aubrac à l’église de Vitrac

Vitrac-en-Viadène Eglise de Vitrac Argences en Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-08-03

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03

Pour la 11e saison des Fêtes musicales de l’Aubrac, dont le thème est Musique en mouvement , venez assister au concert Histoires à marcher dans l’église de Vitrac.

HISTOIRES A MARCHER

Franz Schubert Le Pâtre sur le rocher

Igor Stravinsky Suite de l’Histoire du soldat

Manfred Trojahn Le Voyage, cycle pour soprano et piano sur des poèmes de Charles Baudelaire

Ferruccio Busoni Suite en sol mineur pour clarinette et quatuor à cordes

Interprété par Clara BARBIER-SERRANO, Emeline CONCÉ, Louise DESJARDINS, Julien DIEUDEGARD, Kevin GALY, Anne LE BOZEC, Louis RODDE.

Billetterie en ligne Fêtes musicales de l’Aubrac 2026 15 .

Vitrac-en-Viadène Eglise de Vitrac Argences en Aubrac 12210 Aveyron Occitanie fetesmusicalesaubrac@gmail.com

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English :

For the 11th season of the Fêtes musicales de l’Aubrac, whose theme is Music in motion , come and enjoy the Histoires à marcher concert in the church of Vitrac.

L’événement Fêtes musicales de l’Aubrac à l’église de Vitrac Argences en Aubrac a été mis à jour le 2026-05-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)