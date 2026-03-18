Cinéma film Chers Parents

Salle des Volcans Cayres Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 20:00:00

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Quand Alice et Vincent Gauthier convoquent en urgence leurs trois enfants, la fratrie débarque affolée craignant le pire … mais, bonne nouvelle, leurs parents ont en fait touché le Jackpot ! Le problème ils ne comptent pas leur donner un centime.

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Salle des Volcans Cayres 43510 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

When Alice and Vincent Gauthier urgently summon their three children, the siblings arrive in a panic, fearing the worst? but, good news, their parents have actually hit the jackpot! The problem: they don’t intend to give them a penny.

L’événement Cinéma film Chers Parents Cayres a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire