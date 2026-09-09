Informations pratiques

Obernai

Cinéma Film D’r Herr Maire en alsacien sous-titré en français

rue Athic Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-25 20:00:00

fin : 2026-09-25 22:00:00

Date(s) :

2026-09-25

D’r Herr Maire, premier film parlant alsacien (1939), restauré et sous-titré en français. Adapté de la célèbre pièce de Gustave Stoskopf, présenté par Nicolas Stoskopf, historien et petit­-fils de l’auteur.

En partenariat avec l’Association des Amis de la Leonardsau et du Cercle de Saint-Léonard.

Chef-d’œuvre du théâtre alsacien de 1898, le film D’r Herr Maire de Jacques Séverac est le premier film parlant alsacien en 1939. Le film est restauré grâce à une copie retrouvée miraculeusement en Russie et sous-titré en français au plus près du texte original grâce au travail de l’association Les Amis du Herr Maire et de Danielle Crevenat-Werner, linguiste.

Cette comédie culte, adaptation de la pièce en 3 actes emblématique de Gustave Stoskopf, relate les ambitions d’un maire en quête de reconnaissance et les histoires amoureuses de ses filles.

Le film sera présenté par Nicolas Stoskopf, petit-fils de l’auteur de la pièce et historien. .

rue Athic Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 68 19 contact@13esens.com

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English :

*D’r Herr Maire*, the first Alsatian-language sound film (1939), restored and subtitled in French. Adapted from the famous play by Gustave Stoskopf, presented by Nicolas Stoskopf, historian and grandson of the author.

L’événement Cinéma Film D’r Herr Maire en alsacien sous-titré en français Obernai a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de tourisme d’Obernai