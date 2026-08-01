Informations pratiques

Obernai

Spectacle Sortie de résidence AWRAQ Feuilles

rue Athic Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-27 20:00:00

fin : 2026-08-27 22:00:00

Date(s) :

2026-08-27

Découvrez la première étape de la création du spectacle AWRAQ (Feuilles) de la compagnie de cirque Fœhn lors d’une soirée gratuite avec échange avec les spectateurs à l’issue de la soirée !

SOIRÉE GRATUITE Tout public dès 5 ans.

La compagnie Fœhn devient une incontournable de la programmation de 13e sens et du Festival Pisteurs d’Etoiles. Jeune compagnie alsacienne, vous les avez découvert avec leur spectacle de roue Cyr Rêve encore plus en 2025. Cette saison, ils reviennent avec leur nouvelle création de cirque jeune public.

AWRAQ feuilles en arabe évoque la feuille blanche, point de départ de toute création. Partant d’une situation simple un personnage seul dans un espace intime Hamza El Alouani explore la manière dont l’ennui peut devenir un moteur d’invention.

Sur scène, il est accompagné de la circassienne et machiniste Joana Nicioli et du musicien Maximin Béguin. Ensemble, ils construisent un univers où les identités se déploient et se recomposent, portées par une écriture mêlant mouvement, manipulation et création sonore en direct.

AWRAQ se présente comme une invitation au voyage intérieur et à la quête de soi un cirque qui célèbre la puissance de l’imaginaire et la capacité à faire de presque rien, un monde. .

rue Athic Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 68 19 billetterie@13esens.com

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English :

Discover the first stage of the creation of the show AWRAQ (Leaves) by the F?hn circus company during a free eveningFree event featuring a discussion with the audience after the show!

L’événement Spectacle Sortie de résidence AWRAQ Feuilles Obernai a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme d’Obernai