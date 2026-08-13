CINÉMA FRAGILE Montpellier
mardi 27 octobre 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
CINÉMA FRAGILE
Médiathèque Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27
fin : 2026-10-27
Date(s) :
2026-10-27
Un film de Emma Benestan, suivi d’une rencontre animée par Brand à part
Séance animé par l’association Brand à Part dans le cadre du dispositif Passeurs d’images
Azzedine travaille pour un ostréiculteur à Sète. Il est amoureux de Jessica, une jeune actrice. Un jour, il la demande en mariage, mais elle refuse et lui demande de faire un break pour réfléchir. Désespéré, Azzedine retourne habiter avec sa mère, sa grand-mère et sa soeur.
Entrée libre et gratuite, billetterie gratuite ouverte 2h avant.
Durée du film 99 minutes .
Médiathèque Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : CINÉMA FRAGILE
A film by Emma Benestan, followed by a discussion moderated by Brand %E0 part
L’événement CINÉMA FRAGILE Montpellier a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 PIERRESVIVES
À voir aussi à Montpellier (Hérault)
- FOOTBALL MHSC VS PAU Montpellier 11 septembre 2026
- CONCERT DE RENTRÉE BRAHMS • TANAKA • MOZART Montpellier 11 septembre 2026
- FESTIVAL DE FILMS FULL DÔME Montpellier 11 septembre 2026
- CANDLELIGHT DISNEY CHANSONS D’AMOUR Montpellier 11 septembre 2026
- ZAR ELECTRIK + TEMENIK ELECTRIC Montpellier 12 septembre 2026