Informations pratiques

Montpellier

CINÉMA FRAGILE

Médiathèque Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-27

fin : 2026-10-27

Date(s) :

2026-10-27

Un film de Emma Benestan, suivi d’une rencontre animée par Brand à part

Séance animé par l’association Brand à Part dans le cadre du dispositif Passeurs d’images

Azzedine travaille pour un ostréiculteur à Sète. Il est amoureux de Jessica, une jeune actrice. Un jour, il la demande en mariage, mais elle refuse et lui demande de faire un break pour réfléchir. Désespéré, Azzedine retourne habiter avec sa mère, sa grand-mère et sa soeur.

Entrée libre et gratuite, billetterie gratuite ouverte 2h avant.

Durée du film 99 minutes .

Médiathèque Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60

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English : CINÉMA FRAGILE

A film by Emma Benestan, followed by a discussion moderated by Brand %E0 part

L’événement CINÉMA FRAGILE Montpellier a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 PIERRESVIVES